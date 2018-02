Tangenti per appalti sanità: 7 arresti, 2 società coinvolte

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - Sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due misure cautelari di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per due società: sono gli esiti di un'indagine della Procura, dei carabinieri del Noe e della squadra mobile della polizia di Trento, su una presunta organizzazione che operava ai danni dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige negli appalti di forniture sanitarie.

Secondo l'indagine, l'organizzazione con società intestate a prestanome e imprenditori specializzati nella commercializzazione di materiale sanitario, con la connivenza dei dipendenti dell'Azienda sanitaria, riusciva a gestire e pilotare le forniture di ricambi elettromedicali e di altri materiali.

Le misure cautelari sono state eseguite in Trentino Alto Adige, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, con le squadre mobili e i comandi provinciali carabinieri di Roma, Bolzano, Mantova, Pordenone e Brescia. Le due società coinvolte sono la Tecno Service con sede in Roma e la Heka con sede a Trapani. (ANSA).