Pallavolo: Modena-Trento 2-3, riconquistato 3/o posto

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - Il successo della Diatec Trentino a Modena al tie-break, oltre ad allungare a 8 le vittorie in trasferta in campionato, consente ai gialloblù di riconquistare il quarto posto solitario in classifica, grazie anche alla sconfitta di Verona a Civitanova.

"Avevo chiesto ai ragazzi di mettere in atto determinate azioni e di vivere al massimo una partita che poteva essere spettacolare e che si è confermata tale. Siamo contenti per il risultato ma anche per la prestazione", afferma l'allenatore della Diatec Angelo Lorenzetti.

La Diatec Trentino tornerà in campo già mercoledì 21 febbraio al PalaTrento, per affrontare la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel 24/o turno di campionato.