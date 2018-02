Le palafitte di Fiavé e Ledro a 'tourismA'

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - Nell'Anno europeo del patrimonio culturale, le palafitte di Fiavé e Ledro, patrimonio Unesco, hanno partecipato a "tourismA - Salone dell'Archeologia e del Turismo culturale" che si è tenuto al Palazzo dei congressi di Firenze.

Lo stand, curato dal Servizio per il Sostegno occupazionale e Valorizzazione ambientale, ha ripreso la suggestione della "selva di pali" apparsa agli archeologi che hanno effettuato le prime ricerche sui siti palafitticoli. Nell'ambito della manifestazione, il soprintendente Franco Marzatico ha tenuto in incontro dal titolo "Tre metri sopra l'acqua... Palafitte mito e realtà: il Parco archeologico di Fiavé".

L'iniziativa, promossa dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento e dal Muse, fa seguito alla presenza alla fiera "Monumento" a Salisburgo nel gennaio scorso.