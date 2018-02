Elezioni: Pradi (Leu), più autonomia grazie a no referendum

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - "È vero, l'Autonomia è stata rafforzata in questa Legislatura. Ma non come dicono Patt e Pd per merito del Governo, ma - al contrario - grazie alle elettrici e agli elettori che, il 4 dicembre 2016, hanno evitato l'approvazione di una nuova Costituzione che imponeva una idea centralista dello Stato e che ci avrebbe resi, come territorio autonomo, sempre più soli. L'Autonomia trentina infatti non sarebbe stata al riparo da un contesto ostile nei confronti delle Regioni e degli Enti locali". Ad affermarlo è Andrea Pradi (Liberi e uguali), candidato al Senato nel collegio di Trento per le elezioni del 4 marzo.

"Noi riteniamo invece, a differenza del Pd e dei suoi alleati - prosegue - che distribuzione delle responsabilità, valorizzazione delle Autonomie, partecipazione democratica siano elementi fondamentali per promuovere coesione e diffusa condivisione tra corpi intermedi e cittadini sui destini comuni della società. E quindi anche per garantire stabilità e concretezza alle decisione pubbliche". (ANSA).