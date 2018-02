Comuni: Trento, vetrina bibliografica per Umberto Eco

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - A due anni dalla morte di Umberto Eco, la biblioteca di via Roma di Trento gli dedica una vetrina bibliografica che mette in mostra i suoi volumi più famosi. Da romanzi come il best seller 'Il nome della rosa' (vincitore della selezione 'Un libro, una città') o 'Il cimitero di Praga', alla multiforme produzione saggistica, che spazia tra storia, filosofia, critica letteraria e attualità con titoli come 'Le poetiche di Joyce', 'Arte e bellezza nell'estetica medievale', 'Kant e l'ornitorinco', 'A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico'.

I libri, in mostra da stamattina in sala Manzoni, possono essere presi immediatamente in prestito. Morto a 84 anni, a Milano, il 19 febbraio 2016, Umberto Eco fu protagonista a Trento di un affollatissimo incontro al teatro sociale nel 2006.

(ANSA).