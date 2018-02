Valanghe: pericolo marcato in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Per il rischio valanghe in Alto Adige il problema principale rimangono i fragili accumuli da vento. Nel nord della provincia si trovano con maggiore frequenza, e per questo il pericolo valanghe è marcato (grado 3). Più verso sud la situazione è migliore.

Il distacco di una valanga in zone di accumulo da vento è facile, e possibile già con debole sovraccarico. Attenzione va fatta soprattutto sui pendii ripidi vicino alle creste, in conche e canali. Escludendo le zone lungo la cresta di confine, il punti di pericolo sono meno frequenti e più piccoli. Questi punti però aumentano di frequenza e fragilità con l'aumentare della quota in tutte le zone. Gli sportivi che si muovono fuori dalle piste controllate necessitano di esperienza nella valutazione del pericolo valanghe. (ANSA).