Sci nordico: Coppa Italia, Gardener vince Val Casies

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Il trentino Stefano Gardener (1:47.57) ha vinto la Gran fondo della Val Casies di Coppa Italia sui 42 km. Secondo Paolo Fanton (1:48.04) e terzo Fabio Pasini (1:48.38), 5/a posizione per il campione olimpico Evgenj Dementiev.

Nella sfida fra le donne di Coppa Italia sui 30 km ha invece trionfato la veronese Debora Roncari (1:22.18) su Francesca Franchi (1:25.56) e Martina Vignaroli (1:25.57). Nel percorso di 42 km femminile Antonella Confortola (2:04.29) ha vendicato il secondo posto di ieri in tecnica classica, primeggiando su Chiara Caminada (2:04.39) e sull'ucraina Lada Nesterenko (2:05.35). Quarta la vincitrice di ieri in Tc Franziska Müller (2:10.41). I 30 km maschili sono stati appannaggio dell'altoatesino Matteo Tanel (1:17.45), sull'austriaco Urban Lentsch (1:17.45) e l'altro atleta di casa Julian Brunner (1:17.46). (ANSA).