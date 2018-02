Elezioni: Fraccaro (M5s), Pil Trentino dimezzato

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - "Il centrosinistra sta trascinando la Provincia di Trento verso l'orlo del baratro: la revisione al ribasso del Pil 2016 da parte dell'Astat, che passa dall'1,1% di settembre allo 0,5, è la pietra tombale sulle politiche della giunta provinciale. Non solo la crescita è dimezzata, ma crolla ben al di sotto del Pil nazionale pari allo 0,9% e di quello altoatesino che raggiunge il 2,2%: è il disastro economico della coalizione Pd-Patt-Upt". Così il deputato del M5s Riccardo Fraccaro, capolista al proporzionale e candidato all'uninominale a Pergine per le elezioni del 4 marzo.

"Rossi e i suoi alleati renziani e dellaiani - aggiunge - sono riusciti a stroncare la produttività del territorio e a deprimere l'economia reale. Il M5s ha proposto un pacchetto di misure per lo sviluppo, a partire dalla abolizione dell'Irap alle imprese e dall'azzeramento dell'addizionale Irpef. La Provincia preferisce adottare una politica di bilancio clientelare e improduttiva invece di finanziare la riduzione delle tasse". (ANSA).