Elezioni: Biancofiore, Gentiloni si dimetta

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Per aiutare Maria Elena Boschi a essere eletta nel collegio Bolzano-Bassa Atesina, il premier Gentiloni arriva a stravolgere accordi internazionali. E a minare la sovranità nazionale. Sulla modifica dello Statuto d'Autonomia ancorato ad accordi internazionali votati dall'Onu e la storia del doppio passaporto, se confermato come dalle parole del governatore altoatesino Arno Kompatscher, pare che nonostante la quietanza liberatoria del 1992 che poneva fine a qualsiasi funzione di tutela dell'Austria su una porzione di Stato italiano, Gentiloni abbia chiesto un assenso preventivo all'Austria, ledendo il principio della 'non ingerenza negli affari interni di uno stato sovrano'. Uno stravolgimento a meri fini elettorali che non passerà sotto silenzio, fino alle estreme conseguenze di eventuale denuncia da parte del centro destra unito per "attentato contro l'indipendenza dello Stato medesimo del nostro codice Penale". Così Michaela Biancofiore , parlamentare Fi e coordinatrice regionale. (ANSA).