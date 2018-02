Teatro: 'Invisibili generazioni' a Levico Terme

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Riparte il tour di 'Invisibili generazioni', lo spettacolo teatrale sull'emigrazione giovanile realizzato da Elementare Teatro. Per la regia di Carolina De La Calle Casanova, è commissionato e coprodotto dall'ufficio emigrazione della Provincia autonoma di Trento nell'ambito del progetto Trentino Global Network - TgN. Questa sera andrà in scena a Levico Terme, teatro Monsignor Caproni, alle 21.

Prossime date in calendario venerdì 23 e sabato 24 febbraio, al teatro Comunale di Predazzo.