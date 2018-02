Sci nordico: prima prova Val Casies a Dementiev

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Prima delle due giornate oggi, in Val Casies, in Alto Adige, che animeranno il fine settimana della 35/a edizione della Gran Fondo Val Casies. Oggi i fondisti sono stati impegnati in una prova di tecnica classica di 30 o 42 km, e a trionfare in quest'ultimo è stato il campione olimpico Evgenj Dementiev (1.52'52"), davanti a Francesco Ferrari (1.54'26") e Simone Bosin (1.54'42"). Al femminile seconda posizione assoluta per Antonella Confortola (2:19.25) subito dietro alla tedesca Franziska Müller, ma la gara della trentina è quella di domani nella skating di Coppa Italia. Terza Chiara Caminada (2.22'). Riscatto azzurro nel percorso di 30 km grazie al fiemmese Riccardo Mich (1.19'02"), su Lorenzo Busin (1.19'05") e Manuel Amhof (1.19'11"), mentre al femminile si è imposta un'incredula Federica Simeoni (1.41'14"), davanti ad Ester Valles (1.45'09") e alla svizzera Melina Mayer (1.53'20").

Domani si replica in tecnica libera sulle medesime distanze di 30 e 42 km, in diretta Rai Sport dalle 9.20 alle 11. (ANSA).