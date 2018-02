Liti condominiali: Trentino Aa; Codacons, 30.000 cause

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Sono circa 30.000 le cause civili pendenti in Trentino Alto Adige e relative a liti per questioni condominiali. La stima arriva dal Codacons, che ha stilato anche la classifica dei problemi più comuni alla base dei contrasti nei condomini della regione: il volume troppo alto del televisore, auto e scooter parcheggiate negli spazi condominiali, animali domestici che sporcano e piante sui balconi che infastidiscono chi abita ai piani bassi.

Proprio per fare fronte all'ingente crescita dei costi nel settore della giustizia e aiutare i cittadini del Trentino Alto Adige a risolvere le questioni condominiali senza svuotare il portafogli, il Codacons ricorda che è attivo il servizio 'scudo legale', che l'associazione mette a disposizione dei propri associati: una copertura assicurativa relativa alle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, senza alcuna franchigia, né numero massimo di sinistri, che copre le spese legali connesse ad azioni e difese civili, difese penali, controversie relative alla proprietà-locazione di immobili e questioni insorte con compagnie assicurative (info e dettagli sul sito www.codacons.it). (ANSA).