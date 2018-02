Incidenti montagna: polizia soccorre bimba a Obereggen

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Gli operatori della questura di Bolzano in servizio sulle piste nel comprensorio sciistico di Obberegen sono intervenuti nei giorni scorsi per soccorrere una bambina di 10 anni, originaria della Polonia, che aveva avuto un incidente sullo slittino.

Le condizioni della bambina, che si trovava in compagnia di due coetanee, sono apparse subito gravi: aveva forti dolori al lato sinistro dell'addome e per questo, d'accordo con la centrale 118, subito allertata, è stato deciso l'invio dell'elisoccorso. I poliziotti hanno immobilizzato e trasportato la bambina sino alla vicina pista di Eben, dove hanno atteso l'arrivo dell'elicottero, che l'ha trasferita all'ospedale di Bolzano, dove è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica. (ANSA).