Padre e figlia dispersi, salvi dopo una notte in montagna

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Dispersi in montagna in Trentino, padre e figlia di 13 e 56 anni, inglesi, sono stati ritrovati salvi sul ghiacciaio della Presena dopo un'intera notte in quota.

Erano usciti ieri mattina dall'albergo in cui soggiornavano e non avevano fatto ritorno a sera, quindi erano scattati i soccorsi. Sono stati ritrovati stamani, illesi. (ANSA).