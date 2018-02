Porfido: in Trentino nuovo bando tipo e disciplinare

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Uno schema di bando tipo contenente i criteri per l'affidamento in concessione delle cave e il relativo disciplinare che le società concessionarie sono tenute a osservare in Trentino è stato approvato oggi dalla giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro, Alessandro Olivi.

Prosegue così il cammino della riforma del sistema estrattivo, avviato lo scorso anno con una legge provinciale.

L'obiettivo è stabilire criteri omogenei per l'affidamento delle concessioni su tutto il territorio provinciale, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò significa premiare le proposte in grado di valorizzare, più che gli aspetti meramente economici, quelli riguardanti la qualità del materiale estratto e la sua lavorazione in proprio, le ricadute occupazionali, il possesso di certificazioni etiche o ambientali ed in generale l'adozione di un approccio innovativo alla gestione della cava. (ANSA).