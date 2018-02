Imprese: in Trentino diminuzione 1,4% nel 2017 rispetto 2016

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Al 31 dicembre 2017 al registro imprese della Camera di commercio di Trento risultavano iscritte 51.024 imprese, di cui 46.425 attive. Rispetto al 31 dicembre 2016 le imprese registrate mostrano un calo di 725 unità, pari al -1,4%. I dati sono forniti dalla Camera di commercio di Trento.

Nel 2017 le iscrizioni di nuove imprese sono state 2.686, mentre le cancellazioni volontarie sono state 2.579. A queste ultime sono da aggiungere ulteriori 843 cancellazioni d'ufficio, a seguito dell'accertamento dell'inattività operativa, amministrativa e fiscale dell'azienda per almeno tre anni consecutivi. Sulla base di questi dati il saldo naturale tra imprese iscritte e cancellate nel corso del 2017 è positivo per 107 unità.

Per quanto concerne i fallimenti, nell'anno appena passato le procedure avviate sono state 98, il 32% in meno rispetto al 2016 (145). "Lentamente la situazione sembra normalizzarsi, ma la selezione c'è stata ed è stata pesante" commenta Giovanni Bort, presidente della Cciaa di Trento. (ANSA).