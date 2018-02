Giochi: Moioli "dopo Fontana,volevo anche io solo oro"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 16 FEB - "Le donne sono le donne, abbiamo una marcia in più. Aver visto vincere Arianna (Fontana ndr) mi ha dato la carica e mi sono detta: 'Non voglio argento o bronzo, io sono qui per l'oro". Michela Moioli sorride e si commuove insieme parlando dello storico oro nello snowboardcross conquistato al Phoenix snow park ai Giochi di PyeongChang. L'azzurra che si allena con Sofia Goggia dice di non "aver vinto per caso e l'obiettivo ora è ripetersi e vincere la coppa del mondo".