Finale domani per il Gran carnevale di Storo

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Un aventina di carri e un migliaio di figuranti sono pronti per il gran finale del carnevale di Storo, in programma per domani. Si tratta della 51/a edizione del trofeo per carri statici, che si esibiranno nel primo pomeriggio, insieme ai gruppi mascherati, per poi passare a degustazione di polenta e alla musica.

Nella sfilata di martedì ad aggiudicarsi il Trofeo Mati Quadrati è stato il carro Dirty Dancing. Tra i gruppi si è imposto Le Rogasiù di Storo. (ANSA).