Cresce fiducia consumatori altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Il clima di fiducia dei consumatori in Alto Adige, in gennaio, è salito a più 12,6 punti, con un aumento di 1,6 punti rispetto ad ottobre 2017. Lo ha rilevato l'Ire, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Il clima di fiducia dei consumatori altoatesini cresce per il terzo trimestre consecutivo. Rispetto allo scorso autunno il clima di fiducia è migliorato anche a livello europeo: a gennaio l'indice nell'Ue si è attestato a +0,9 punti, superando la soglia dello zero per la prima volta dal 2001. Il valore dell'indice per l'Italia è attualmente di -6,0 punti, migliore rispetto ad un anno fa, quando era pari a -13,5 punti.

"Nel 2017 l'economia altoatesina è cresciuta in misura maggiore rispetto agli anni precedenti e si è nuovamente raggiunta la piena occupazione - commenta il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner - Vi sono le premesse per intraprendere le riforme necessarie affinché l'Alto Adige resti una valida localizzazione per le imprese".