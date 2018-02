Biancofiore (Fi), serve più sicurezza

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - "Non capisco la Svp che vuole abolire il commissariato del governo, ma soprattutto non capisco la Boschi che, facendosi votare dalla Svp, è evidentemente d'accordo con questo punto del suo programma". Lo ha detto la deputata uscente e candidata alla Camera di Forza Italia nel collegio di Bolzano, Michaela Biancofiore, presentando il programma locale del partito.

"Oggi abbiamo bisogno di sicurezza ed il commissariato del governo è fondamentale per garantirla", ha spiegato Biancofiore che ha collegato il tema anche a quello dell'immigrazione. "Non siamo contro l'immigrazione, ma per un'immigrazione controllata", ha spiegato, aggiungendo che "occorre tornare ad una politica che abbia al centro la dignità delle persone".

Tra i temi centrali del programma di Forza Italia ci sono anche i giovani e la scuola: per l'Alto Adige l'obiettivo è una scuola trilingue, mentre per i giovani va introdotto il servizio civile obbligatorio.