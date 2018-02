Audi RS4 alla 20Quattro Ore delle Alpi

(ANSA) - VAL BADIA, 15 FEB - E' in pieno svolgimento la terza edizione della 20Quattro Ore delle Alpi, la gara di endurance made in Audi Italia che partendo da Corvara (in provincia di Bolzano) si concluderà oggi a Cortina, dopo aver percorso con 5 vetture Audi RS4 - secondo la formula della 'regolarità' - le più suggestive e impegnative strade dell'arco alpino suddivise in quattro tappe. L'impresa sta mettendo a dura prova tanto l'esuberanza dei 450 Cv e 600 Nm di coppia del V6 2.9 TFSI biturbo della nuova Audi RS 4 Avant, chiamato a divorare 1.200 km di strade alpine garantendo ai piloti prestazioni mozzafiato, quanto l'efficacia e la sicurezza in condizioni critiche dalla trazione integrale quattro, icona tecnologica Audi. Al volante delle cinque RS4 si alterneranno 5 equipaggi composti da giornalisti affiancati da piloti professionisti, mentre la vettura rimarrà accesa per tutta la durata della gara, rifornimenti compresi.