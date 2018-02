Agricoltura: contributi in Trentino per frutticoltura

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - La Giunta provinciale di Trento ha approvato i criteri per la concessione di contributi per il rinnovo degli impianti frutticoli. La finalità principale del provvedimento è di incentivare il rinnovo delle varietà di melo coltivate in provincia di Trento. L'amministrazione provinciale in particolare punta a incentivare la presenza di varietà resistenti alla ticchiolatura del melo, quindi diminuire i trattamenti fitosanitari necessari in un'ottica di sostenibilità ambientale e di tutela del consumatore. Si tratta inoltre di varietà apprezzate dal mercato.

Possono beneficiare del contributo le Cooperative agricole e loro consorzi, le associazioni agrarie e le associazioni di produttori che fanno da tramite per i propri soci, che sono di fatto le aziende agricole che effettueranno gli estirpi e i reimpianti. La data di apertura per la presentazione delle domande è il 19 febbraio e quella di chiusura il 30 marzo.

