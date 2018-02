Agricoltura: apicoltura in Trentino, aperto il bando 2018

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - La Giunta provinciale di Trento ha approvato oggi la deliberazione che apre il bando 2018 per l'apicoltura. Gli interventi sono cofinanziati al 50% dall'Unione europea e al 50% dallo Stato italiano. Alla Provincia autonoma di Trento è stato assegnato l'importo di 101.399 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2018, sul sito Trentino Agricoltura da lunedì prossimo sarà pubblicato il bando con le istruzioni per la presentazione della domanda e i link per scaricare i modelli di domanda. Sono state attivate misure rivolte sia alle associazioni di apicoltori (corsi di formazione, assistenza tecnica agli apicoltori, analisi del miele) e che beneficiano di un contributo dell'80 e 90% della spesa ammessa, sia direttamente agli apicoltori stessi (acquisto di arnie, attrezzature per nomadismo, rimorchi, famiglie o pacchi di api delle razze ligustica e carnica) che beneficiano di un contributo del 50% - 60% della spesa ammessa. (ANSA).