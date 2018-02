Valanga in val di Peio, salvato scialpinista

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Uno scialpinista di 30 anni è stato travolto questa mattina da una valanga in alta val di Peio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino che ha recuperato il giovane che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale S.Chiara di Trento. Dalle prime notizie non è in pericolo di vita.

Nella zona il pericolo di valanghe previsto per oggi da Meteotrentino era di grado moderato.