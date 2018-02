Polizia insegna sicurezza sulle piste

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra la Questura di Bolzano e gli impianti sciistici della provincia per promuovere la conoscenza da parte dei più piccoli delle regole di sicurezza da adottare in montagna. A Obereggen si è svolta una giornata informativa sull'uso consapevole e sicuro delle piste da sci dedicata ai bambini delle scuole elementari.

Le classi quinte della scuola elementare di Nova Ponente hanno infatti trascorso una mattinata un po' diversa dal solito presso quell'area sciistica. Nel corso della mattinata, i poliziotti-sciatori e gli operatori sanitari hanno illustrato ai 23 alunni e agli insegnanti le norme di comportamento da tenere in pista, la segnaletica, le modalità di intervento da tenere in caso di incidente, e l'attività di informazione e sicurezza che viene svolta dal personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.