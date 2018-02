Pallavolo: Cev, Trentino Diatec cede primato a Zaksa

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Amaro lo scontro al vertice del girone E della Champions League di pallavolo per la Trentino Diatec: al PalaTrento la squadra di Lorenzetti è stata battuta dai polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle per 3 a 2. Sempre al tie-break i gialloblù erano stati sconfitta nel match di andata.

A compromettere il risultato finale sono stati i numerosi errori in attacco e al servizio.

"Non siamo riusciti a gestire un promettente vantaggio sia nel secondo sia nel terzo set con difficoltà in attacco e siamo stati puniti; c'è evidentemente qualcosa da migliorare ma non è tutto da buttare", dice Lorenzetti.

Mercoledì 28 febbraio la Trentino Diatec affronterà, sempre al PalaTrento, i belgi del Noliko Maaseik a conclusione della prima fase della Champions.