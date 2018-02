In Trentino residenti stranieri -4%

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Alla fine del 2016 erano 46.456 i cittadini stranieri residenti in Trentino, esclusa la quota dei richiedenti protezione internazionale che ammonta a poco più del 3% degli stranieri presenti in provincia. Nel 2017 si registra un calo della popolazione immigrata residente del 4,1% dovuto soprattutto agli oltre 3.400 stranieri diventati cittadini italiani nel 2016. Diminuzione in linea con la tendenza degli ultimi anni. L'incidenza degli stranieri residenti sul totale della popolazione è dell'8,6%.

I dati sono contenuti nell'edizione 2017 del Rapporto immigrazione del Cinformi presentato oggi a Trento.

Riguardo ai richiedenti asilo, il 2017 si caratterizza per un forte rallentamento dei flussi in arrivo a partire da agosto.

Gli arrivi sono stati 1.014, mentre le uscite dal progetto di accoglienza 718. Al 31 dicembre 2017 erano presenti in accoglienza straordinaria 1.518 persone: 1.219 maschi e 299 femmine. La maggior parte dei richiedenti asilo è di nazionalità nigeriana, pakistana e maliana.