Giochi: Wierer 7/a nella 15 km biathlon

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 15 FEB - Resta ancora all'asciutto di medaglie Dorothea Wierer, una delle atlete di punta dell'Italia team alle Olimpiadi di Pyeongchang. Nella 15 chilometri individuale di biathlon ha chiuso al settimo posto con un ritardo dalla vincitrice di due minuti e 8 secondi (due errori al tiro al secondo e al quarto poligono). Il successo è andato alla svedese Hanna Oeberg davantri alla slovacca Anastasiya Kuzmina e alla tedesca Laura Dahlmeier.

Sono delusa. In gara sento la testa che pesa, non riesco a smaltire il fuso orario, vorrei dormire bene una notte". All'arrivo della 15 chilometri individuale di biathlon, nella quale si è classificata al settimo posto, Dorathea Wierer non nasconde l'amarezza per non essere salita sul podio. "In questo sport per vincere serve la giornata perfetta - spiega - ci sono il tiro e lo sci, non basta fare bene solo in una specialità. Bisogna essere al 100% in entrambe". Le altre azzurre: Lisa Vittozzi 32/a, Alexia Runggaldier 33/a e Nicole Gontier 38/a.