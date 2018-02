Cinema: 'Sconnessi', come vivere senza wi-fi né telefono

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Girata tra Roma e San Martino di Castrozza, in Trentino, sarà nelle sale dal 22 febbraio la commedia 'Sconnessi' di Christian Marazziti. Il film, distribuito da Vision Distribution e prodotto da Camaleo, racconta di una famiglia che si trova improvvisamente scollegata: senza wi-fi e telefono. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi e Antonia Liskova.

È la prima pellicola ad andare sul grande schermo con il marchio T-Green Film, protocollo di sostenibilità ambientale sviluppato dalla Film Commission di Trento, con l'Appa (Agenzia provinciale per l'ambiente) e uno studio di ingegneria. Sancisce il rispetto di un disciplinare con precisi parametri di sostenibilità ambientale, a fronte di un contributo economico supplementare e di un certificato di sostenibilità ambientale.

Così con questo marchio la Trentino Film Commission è diventata il primo fondo per l'audiovisivo in Europa che certifica e premia le produzioni cinematografiche ecosostenibili.