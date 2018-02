Trento Rise, condannato ex dirigente Provincia

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Al Tribunale di Trento si è conclusa con tre condanne, due patteggiamenti e un rinvio a giudizio l'udienza preliminare nell'ambito dei tre filoni dell'inchiesta sull'ex consorzio Trento Rise, già in liquidazione, che si occupava di ricerca in ambito scientifico e tecnologico.

Con rito abbreviato l'ex dirigente generale della Provincia di Trento, Ivano Dalmonego, accusato di turbativa d'asta, è stato condannato ad un anno di reclusione, con pena sospesa, e 80 mila euro di risarcimento. Le altre due condanne riguardano Roberto Bona, dipendente di Informatica Trentina, e Andrea Grianti, ex dipendente di Trento Rise. Hanno patteggiato invece Massimo Bonacci, legale rappresentante in Trentino di Deloitte Consulting, e Patrick Oungre, dipendente della stessa Deloitte.

Rinviato a giudizio infine l'ex presidente di Trento Rise, Fausto Giunchiglia. Il processo è previsto in giugno.