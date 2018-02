Svp, serve rappresentanza coesa

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - "Dal 1948 la Svp è interrottamente presente in parlamento e la sua missione è sempre la stessa; garantire la massima autonomia possibile". Lo ha detto il segretario Phlipp Achammer, presentando il programma elettorale del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. "L' Alto Adige - ha aggiunto - ha bisogno di una rappresentanza coesa e competente a Roma". La Svp mira a portare a Bolzano nella prossima legislatura la competenza primaria per l'ambiente, come anche quella del regolamento dei Comuni, attualmente in mano alla Regione. Un altro tema è quello del trasferimento della pubblica sicurezza dal Commissariato del governo al governatore, "come succede già in val d'Aosta". I candidati hanno inoltre detto di voler concludere la questione della toponomastica. Lavoro, previdenza e l'orso sono altri punti del programma elettorale. I candidati Svp sono Meinhard Durnwalder, Albrecht Plangger, Manfred Schullian, Dieter Steger, Renate Gebhard e Julia Unterberger.