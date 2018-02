Sh.asus, bene presidente Tappeiner

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - L'Associazione universitaria sudtirolese (sh.asus) si congratula con Ulrike Tappeiner appena nominata presidente della Libera Università di Bolzano e si augura una proficua collaborazione. La sh.asus sottolinea che la Provincia di Bolzano deve diventare un luogo di studio più attraente per gli studenti e le studentesse. A quest'attrattività appartiene anche l'aumento delle possibilità di alloggio per gli studenti. "Con il numero di studenti sempre in crescita serve anche aumentare il numero di alloggi convenienti per i giovani", dice il presidente della sh.asus Manuel Gruber. Inoltre, spera che gli studenti verranno inclusi nel processo di sviluppo dell'unibz.