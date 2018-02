Piero Angela invitato a Trento da Fondazione Kessler

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Sarà Piero Angela il protagonista della 'Bruno Kessler Lecture 2018'. Inizialmente programmato per il 19 marzo e poi spostato per motivi organizzativi, l'evento si terrà il 21 maggio al Teatro Sociale di Trento.

Angela, in un incontro aperto alla cittadinanza, parlerà di come la tecnologia ha modificato e sta modificando la società, partendo dall'intelligenza artificiale, tema scelto dalla Fondazione Kessler per caratterizzare le iniziative del 2018. L'ingresso all'evento sarà gratuito e su prenotazione. Le informazioni verranno rese disponibili su www.fbk.eu/it/event/vi-bruno-kessler-lecture-con-piero-angela/.

La 'Bruno Kessler Lecture' è tenuta annualmente da esperti invitati a trattare grandi temi di attualità anche per un pubblico di non specialisti. Il primo incontro, nel 2013, è stato tenuto da Michael Spence, professore alla New York University e premio Nobel per l'Economia. L'anno scorso ha parlato Roberto Viola, direttore di DG Connect della Commissione europea.