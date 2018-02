In Calabria trasporto merci cresce 18,1%

(ANSA) - CATANZARO, 14 FEB - In Calabria, nell'arco del decennio 2006-2015, si è registrato un aumento delle merci trasportate su strada del 18,1%. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro.

Dalle 11,5 tonnellate per abitante movimentate su gomma nel 2006 nella regione, infatti, si è passati alle 13,5 pro-capite del 2015. Il dato calabrese, che segna un aumento della movimentazione si pone in controtendenza rispetto al calo generalizzato (-38,1% nazionale), che si registra nello stesso periodo nelle altre regioni italiane ed è dovuto soprattutto, secondo quanto riporta la ricerca, all'intensificarsi del traffico legato alle attività dei porti della regione, in primis Gioia Tauro.

Dalla ricerca viene fuori che nel 2015 il Trentino Alto Adige è stata la regione italiana in cui è stata movimentata la maggior quantità di merce su strada (27 tonnellate per abitante). Al Trentino seguono, in questa graduatoria, Emilia Romagna (25,7) e Umbria (25,1).