Freddo record in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - La scorsa notte è stata la più fredda di questo inverno in Alto Adige. A San Giacomo in Val di Vizze la temperatura è scesa a -21,6 gradi e a Predoi, in Valle Aurina, a -20,6, mentre in montagna a Cima Teufelsegg a 3.035 metri sono stati registrati addirittura -27,1 gradi. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, ci attende ancora un'altra notte di freddo polare, causato da correnti d'aria fredda da nord, coltre di neve, una notte stellata e senza vento, per poi attenuarsi nei prossimi giorni.