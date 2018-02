Delrio, disappunto blocchi tir Tirolo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, esprime "profondo disappunto" in merito a quanto riportato da notizie di stampa, che riferiscono dell'introduzione di ulteriori blocchi unilaterali al traffico dei Tir nelle giornate del 31 marzo, del 3 e del 26 aprile da parte delle autorità del Tirolo. Lo si legge in una nota del Mit. "L'ipotesi di nuovi blocchi unilaterali, di cui la stampa ha riferito, sarebbe in contraddizione con lo spirito comune" degli ultimi incontri, sottolinea Delrio "Ho dato mandato ai miei uffici di compiere accertamenti in merito. Se confermata questa intenzione - aggiunge -, si tratterebbe di un improvviso e inatteso cambiamento, che rischia di mettere in discussione le nostre intese e soprattutto arrecherebbe ancora una volta un danno rilevante alle imprese e all'attività economica, provocando ricadute pericolose di inquinamento e di traffico per la congestione forzata che si viene a creare in territorio italiano".