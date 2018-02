Al via progetto per valorizzare colle S.Agata

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Avviato un progetto per rivitalizzare e valorizzare il colle S. Agata, a Povo di Trento.

Lo ha messo a punto un comitato di lavoro in collaborazione con la circoscrizione e la parrocchia del sobborgo.

Gli obiettivi del progetto sono valorizzare le passeggiate e il prato sommitale con una rinnovata segnaletica, pulizia del bosco e festa del sobborgo; mettere in sicurezza la chiesetta dalle infiltrazioni d'acqua che ne minacciano la stabilità; ripristinare e rivitalizzare i terrazzamenti del Dos S.Agata, ora incolti, con l'aiuto del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia di Trento. Il costo per questa prima fase è stimato in 40.000 euro, da coprire con sponsorizzazioni e donazioni di privati, eventuale intervento di enti pubblici e una sottoscrizione della popolazione. I lavori di restauro saranno conclusi con la fine di aprile.