Unibz,focus su 100 anni da fine guerra

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - Ruotano attorno al centenario della fine della Grande guerra le iniziative messe in cantiere per il 2018 dal Centro di competenza Storia regionale della Libera Università di Bolzano. In programma, tra l'altro, un ciclo di conferenze su "La svolta del 1918. La fine della Grande guerra e le sue conseguenze" inserito nell'ambito dello Studium Generale ma accessibile a chiunque ne fosse interessato. Primo appuntamento, l'8 marzo, con lo storico di Friburgo in Brisgovia, Jörn Leonhard, che parlerà su "La pace sovraccaricata di aspettative".

Inoltre, fra il 2018 e il 2019, è prevista l'uscita di monografie sulla storia della Grande guerra a cura delle storiche e degli storici che nel CeStoR si occupano di questa tematica. "Non ci interessa soltanto sviluppare una ricostruzione critica della storia della fine del conflitto - spiega Oswald Überegger, direttore del CeStoR - vorremmo contribuire anche alla divulgazione di questa storia presso un più ampio pubblico altoatesino di non addetti ai lavori".