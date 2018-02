San Valentino, Museion gratis per coppie

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - Ingresso gratuito per tutte le coppie nel giorno di San Valentino al Museion, il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano.

L'invito agli innamorati è di "immergersi nel mondo immaginario e quindi entrare, farsi avvolgere e talvolta accomodarsi nelle opere della mostra 'Installation art'.

Si potrà lasciarsi prendere dalla "dimensione cosmica" creata dalla luce nel suggestivo "Balletto di luce" (Lichtballett/Lichtkugel 1961) di Otto Piene o rilassarsi sul morbido tappeto di moquette rossa dell'artista Sylvie Fleury (Chanel Fall/Winter, 1994), magari scattando un selfie d'effetto (per gli appassionati di Instagram l'hashtag da inserire è #loveMuseion).

È incentrata invece sul confronto tra due artisti come Maria Lassnig e Martin Kippenberger l'esposizione "Body Check", pure visitabile gratuitamente da chi si presenta in coppia.