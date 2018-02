Giochi: sci al via con combinata, dopo libera Innerhofer 5/o

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 13 FEB - Dopo la discesa libera della combinata tre azzurri sono in corsa per una medaglia ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Christof Innerhofer è quinto con un ritardo di 53 centesimi dal primo (il tedesco Thomas Dressen), Peter Fill è sesto (ritardo di 68 centesimi) e Dominik Paris è ottavo (ritardo di 77 centesimi). Alle 7 ora italiana al Jongseon alpine centre è in programma lo slalom speciale che assegnerà le medaglie.