Elicottero precipitato:Rossi,rispettare chi salva vite umane

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - "Sono state salvate delle vite, non dimentichiamolo e non facciamo confusione. Durante le operazioni di recupero di due persone travolte da una slavina il nucleo elicotteri con il suo equipaggio ha cercato di fare il massimo, come sempre fanno, per salvare delle persone". Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, rispondendo al consigliere Claudio Cia che oggi ha diffuso un documento sull'incidente.

"È inaccettabile che non si rispetti chi rischia ogni giorno la propria vita per salvarne altre, parlando espressamente di omissioni e occultamenti. Proprio per tutelare il buon nome di questi professionisti - prosegue Rossi - chiediamo al consigliere Cia di specificare a chi sono realmente indirizzati i suoi quesiti proprio in relazione all'omissione o all'occultamento, perché la polemica politica non dovrebbe mai mettere a repentaglio un patrimonio inestimabile, che ci viene invidiato in tutta Italia".