Durnwalder condannato per diffamazione

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - L'ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, è stato condannato dal tribunale di Mantova per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'ex procuratore regionale della Corte dei conti, Robert Schülmers.

La pena è di un anno e due mesi, con multa di 400 euro e risarcimento di 40mila euro, con sospensione della pena subordinata al pagamento del risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza.

La vicenda è relativa ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'ex governatore altoatesino riguardo l'operato del procuratore anche relativamente all'indagine contabile all'epoca in corso sui fondi riservati. La difesa di Durnwalder annuncia ricorso.