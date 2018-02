Doppio passaporto: Renzi, è provocazione

(ANSA) ROMA, 13 FEB - La proposta sul doppio passaporto, per il segretario del Pd Matteo Renzi avanzata "da parte del governo di destra austriaco, è più vicina ad provocazione che ad una posizione utile". Così Matteo Renzi alla stampa estera. Quanto all'ingresso della Turchia in Europa "può avvenire solo se la Turchia rispetta i principi europei, a cominciare dalla libertà di stampa. Chi vuole stare in Europa deve rispettare le regole europee".