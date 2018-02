Tirolo insiste su numero chiuso per tir

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Giro di vite per il traffico pesante in Tirolo. Il land austriaco ha fissato le prossime date di "numero chiuso" per i tir nelle giornate da bollino nero. Il 31 marzo, 3 e il 26 aprile come anche il 2 maggio potranno transitare solo 250-300 tir all'ora sull'autostrada dell'Inntal in direzione Brennero, annuncia la Tiroler Tageszeitung. Per motivi ambientali nel 2018 ci saranno complessivamente tra le 25 e le 20 giornate con limitazioni per il traffico pesante. Il provvedimento in passato è stato criticato da Berlino e Monaco perché spesso causa lunghe code in Germania.