Tenta di entrare in abitazione,proprietaria lo fa arrestare

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - Deve rispondere di furto in abitazione un uomo arrestato a Baselga di Piné dai carabinieri perché sorpreso a tentare di entrare nella casa di una donna.

L'allarme è stato lanciato dalla stessa proprietaria che si è accorta della presenza di uno sconosciuto sul poggiolo mentre stava tentando di forzare la finestra.

Di fronte al pronto intervento dei carabinieri, l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. L'arrestato è un uomo di 44 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.