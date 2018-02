Kostner, "siamo mini nazione"

(ANSA) - GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 12 FEB - "Siamo una mini nazione, l'obiettivo era stare in finale. Siamo una grande squadra, orgogliosi di quello che abbiamo fatto". Carolina Kostner non è stata impeccabile nella prova del libero nel team event di pattinaggio artistico ai Giochi di PyeongChang: dopo il bel corto di ieri, l'azzurra ha fatto il quarto punteggio. E l'Italia ha chiuso ai piedi del podio. "Ho sentito un bella energia positiva - ha detto Kostner - ho fatto due mini errori, non ero perfettamente a mio agio".