Inverno record a Bolzano

Un inverno così i bolzanini, almeno quelli giovani, proprio non se lo ricordano. Anche questa notte sono scesi i fiocchi sul capoluogo altoatesino. Si tratta dell'ottava nevicata in questa stagione. In un inverno medio - spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - si registrano solo tra due e tre nevicate a Bolzano, negli ultimi anni addirittura solo una.