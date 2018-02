In Trentino deboli nevicate in esaurimento

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - In Trentino la nevicata, iniziata nel corso della scorsa notte, ha raggiunto quote medio-basse ma con spessori di neve limitati, con pochi centimetri di neve. Non si registrano problemi per la viabilità.

Lo rende noto la Provincia. Meteotrentino prevede per oggi la quota neve in rialzo, con l'arrivo del foehn, e fenomeni in esaurimento ovunque la sera.