Brevettato feltro hi-tech che difende dal gelo

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - Per mettere il "cappotto" alla casa o per affrontare condizioni climatiche estreme arriva un feltro hi-tech. Duro come la ceramica e morbido come la lana, lo speciale tessuto è stato brevettato da un team di ricerca del Laboratorio vetro e ceramici del Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Trento.

"È un nanomateriale nuovo che ha un potere di isolamento termico tra i più alti mai misurati finora. Si tratta di un feltro costituito da nanofibre di nitruro di silicio, un materiale ceramico già utilizzato in numerosi ambiti sia per la sua resistenza meccanica sia per la sua durezza. Si presenta sotto forma di un tessuto flessibile e pieghevole e può essere utilizzato sia in ambito edilizio sia nel vestiario per bassissime temperature", afferma Gian Domenico Sorarù, professore di Scienza e tecnologia dei materiali e di Materiali per l'energia, a guida del gruppo di ricerca formato da Emanuele Zera e Prasanta Jana.