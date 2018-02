Giochi: Windisch, bronzo mi ripaga di una vita sconfitte

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 11 FEB - Felice e incredulo Dominik Windisch dopo aver ottenuto il bronzo nella 10 km sprint di biathlon: questo terzo posto alle Olimpiadi "mi ripaga di tantissime sconfitte. Ho cominciato a praticare il biathlon che non avevo 10 anni di età. In tutta la vita ho avuto più sconfitte che vittorie". Ai microfoni Rai l'atleta azzurro, già bronzo a Sochi ma nella staffetta, dice: "ho cercato di dare il meglio, di stare tranquillo. Mi sono spaventato dopo l'ultimo colpo, pensavo di aver perso tutto. Invece è andata bene".

Questa è una medaglia di "squadra - aggiunge l'atleta di Brunico-, mia e di tutti quelli che hanno lavorato con me in questi anni, anche quando le vittorie non venivano. Ho avuto tantissime sconfitte, più sconfitte che vittorie, per questo devo godermi questo momento speciale. Ora devo concentrarmi per la prossima gara, devo cercare di dormire bene stanotte, sarà difficile con tutte queste emozioni. Non vedo l'ora di aveva la medaglia in mano, è un'emozione grandissima".